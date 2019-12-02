Сеул стал седьмым в рейтинге самых привлекательных городов мира

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Сеул стал седьмым в рейтинге самых привлекательных и конкурентоспособных городов мира Global Power City Index (GPCI) за 2019 год, опубликованном Институтом городских стратегий фонда Mori Memorial Foundation. Отчёт был подготовлен на основе оценки 48 крупнейших городов мира по привлекательности для людей, капитала и предприятий со всего мира. Оценка проводится по 70 показателям в шести категориях, среди которых экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность.Южнокорейская столица сохраняет седьмую позицию второй год подряд. Сеул показал сильные стороны в категории исследований и разработок, став пятым. Но по культурному взаимодействию и доступности были заняты только 9 и 11 места соответственно. Худшие показатели отмечены в категории экономики – 22 место, окружающей среды и пригодности для жизни – 34 место. Лидером рейтинга восьмой год стал Лондон. Далее следуют Нью-Йорк, Токио, Франция и Сингапур. На последнем месте Мумбаи.