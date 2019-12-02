3 декабря РК и США продолжат обсуждение темы совместных военных расходов

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3 декабря в Вашингтоне представители РК и США возобновят обсуждение двустороннего соглашения о распределении совместных оборонных расходов. Предыдущий раунд переговоров проходил в ноябре в Сеуле. Тогда он оказался безрезультатным, завершившись через полчаса после начала. Американский представитель Джеймс Дехарт отмечал, что РК не ответила на призыв США осуществить справедливое и честное распределение расходов. На этот раз также ожидается, что консультации будут не простыми. Поскольку стороны сохраняют прежние позиции. Между тем, в это же время американский президент Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Лондоне, который будет проходить 3-4 декабря. Ожидается, что он продолжит давление по вопросу увеличения союзниками своей доли в совместных с США военных расходах. Перед саммитом члены НАТО, ввиду соответствующих требований Трампа, договорились о снижении доли США в финансировании Североатлантического альянса с 22% до 16%.