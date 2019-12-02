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Культура

В РК анимационный фильм «Холодное сердце-2» пользуется высокой популярностью

Write: 2019-12-02 10:25:21Update: 2019-12-02 13:57:48

В РК анимационный фильм «Холодное сердце-2» пользуется высокой популярностью

Photo : YONHAP News

Американский анимационный фильм «Холодное сердце-2» пользуется большим интересом в РК. По данным Корейского комитета развития кинематографии, по состоянию на 1 декабря данный фильм, премьера которого состоялась 21 ноября, посмотрели 8 млн 580 тыс. человек. Эта отметка была достигнута на две недели быстрее по сравнению с первой частью и многими другим фильмами. Ожидается, что уже на этой неделе будет достигнут показатель в 10 млн человек. Таким образом, в этом году это будет пятый фильм, с таким показателем. 
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