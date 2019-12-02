В Сеуле временно ограничено движение старых дизельных автомобилей

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1 декабря вступила в действие сезонная система контроля уровня микропыли. В течение четырёх месяцев вводится запрет на въезд старых дизельных автомобилей в центральный район столицы с 6 утра до 9 часов вечера. Речь идёт о так называемой “зелёной зоне”, установленной по периметру четырёх исторических главных ворот столицы. Нарушение запрета будет караться штрафом в размере 200 долларов. За исполнением ограничений будут следить 119 камер видеонаблюдения, установленных на 45 пунктах въезда в установленный район. Буквально вчера, в первый день запрета, были оштрафованы 280 водителей. Власти сообщают, что под действие запрета попадают дизельные автомобили с 5 уровнем выбросов углекислого газа. Исключением являются водители-инвалиды, водители автомобилей экстренных служб, а также те, кто успел установить специальные противосажевые фильтры. Добавим, что столичные чиновники собираются расширить "зелёную зону" до 2021 года. Вместе с этим планируется увеличить количество пунктов выдачи велосипедов на прокат. В следующем году их количество должно составить 165 единиц.