В ноябре потребительские цены в РК выросли на 0,2%

Photo : YONHAP News

В ноябре потребительские цены выросли в РК на 0,2% в годовом исчислении, составив 104,87 пункта. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 2 декабря. Рост показателя отмечен впервые с июля этого года. Ранее, в августе показатель держался на уровне 0%, в сентябре он впервые оказался минусовым, а в октябре вновь составил 0%. Нынешний рост отметки объясняется частичным повышением тарифов по коммунальным услугам и увеличением цен в сфере услуг. Между тем, отмечается снижение цен на некоторые промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию. В сфере услуг зарегистрирован рост в 0,7%. Стоимость коммунальных услуг выросла на 1,5%. Напротив, индексы для сельскохозяйственной отрасли и промышленных товаров снизились на 2,7% и 0,2% соответственно.