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1 декабря президент РК Мун Чжэ Ин провёл телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента. В этот день Урсула фон дер Ляйен официально вступила в должность председателя Европейской комиссии. Это первый случай в истории ЕС, когда данный пост заняла женщина. Мун Чжэ Ин в ходе телефонных переговоров поздравил её с новым назначением и выразил надежду на положительные изменения для организации. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Сеул является важным партнёром для ЕС и призвала к дальнейшему тесному сотрудничеству для развития двусторонних отношений. Южнокорейский лидер высоко оценил новый экологический курс ЕС и повышенный интерес к проблемам изменения климата и экологической обстановки. Он попросил оказать внимание и поддержку в вопросах организации встречи участников глобальной инициативы “Партнерские отношения для зеленого роста и глобальных целей 2030” (P4G), которая состоится в Сеуле в июне следующего года. В завершении переговоров Урсула фон дер Ляйен оценила стремление президента РК для поддержания мира на Корейском полуострове.