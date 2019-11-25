Ким Ён Чхоль: Существует множество сфер для межкорейского сотрудничества

Photo : YONHAP News

Сеул готов к поиску и расширению возможностей сотрудничества с Пхеньяном. Помимо туристического комплекса в горах Кымгансан существует большое количество сфер для взаимодействия, выгодных как для Юга, так и для Севера. Для их реализации достаточно того, чтобы Север проявил своё желание. С таким заявлением выступил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль в ходе дебатов “Клуба журналистов Кванхун”. По мнению аналитиков, министр имеет в виду общественно-культурный обмен и оказание гуманитарной помощи Северу. Ким Ён Чхоль в своём выступлении сообщил также о том, что Юг и Север активно ведут переговоры по вопросам демонтажа южнокорейских объектов в туристическом комплексе в горах Кымгансан, однако между сторонами по-прежнему существуют определённые противоречия. Позиция правительства РК заключается в том, чтобы преодолеть все разногласия путём диалога, и все соглашения о нормализации работы туристического комплекса, принятые в ходе саммита Юга и Севера в сентябре прошлого года, остаются в силе. Вслед за этим министр затронул тему диалога КНДР и США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова. Он заявил, что стороны по-прежнему нацелены на достижение прогресса по данному вопросу, однако призвал к более гибкой позиции.