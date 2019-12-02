Разведывательный самолёт США совершил облёт над территорией Корейского полуострова

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Разведывательная деятельность США вокруг ситуации на Корейском полуострове активизировалась после того, как Север в прошлый четверг провёл испытания РСЗО. Согласно данным портала Aircraft Spots, стратегический разведывательный самолёт США Boeing RC-135 в этот понедельник совершил разведывательный полёт над Сеулом и столичным регионом. Это обычная практика для вооружённых сил США для сбора разведданных после запуска Севером ракет. Ранее, 30 ноября, разведывательный самолёт ВВС США “Lockheed U-2” совершил облёт территорий столичного региона, провинций Канвондо и Чхунчхондо. Обычно данный самолёт совершает 7-8 часовой облёт в 20-ти км от межкорейской границы. Это позволяет провести съёмку военных объектов и вооруженных сил Севера вглубь на 60-70 км от межкорейской границы и провести прослушивание переговоров.