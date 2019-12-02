Госдолг на душу населения РК продолжает активно расти

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В РК по состоянию на 30 ноября госдолг в расчёте на душу населения составил 14 млн 187 тыс. вон или 11 тыс. 993 доллара. Это вдвое больше, чем десять лет назад. Общий госдолг РК составил 735,6 трлн вон или 621,7 млрд долларов, что на 29 млрд долларов больше, чем в конце прошлого года. Ожидается, что к концу года отметка вырастит до 741 трлн вон. Такой рост объясняется тем, что объём расходов правительства на активизацию экономики и соцобеспечение превышает доходы. В период с первого по третий квартал этого года финансовый баланс правительства зафиксировал дефицит в 57 трлн вон или 48 млрд долларов. Это максимальный показатель с начала публикации соответствующих данных в 2011году.