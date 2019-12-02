Вьетнам депортировал северокорейских беженцев в Китай

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Власти Вьетнама депортировали несколько северокорейских беженцев в Китай. По данным радиостанции “Голос Америки”, 10 граждан КНДР пересекли границу между Китаем и Вьетнамом, после чего 29 ноября были задержаны местными властями в районе, граничащем с Лаосом. Данную информацию подтвердил глава организации “Justice For North Korea” Чон Педро в интервью с представителями радиостанции “Голоса Америки”. Южнокорейское правительство немедленно связалось с местными властями для выяснения обстоятельств. В настоящее время ведётся работа по предотвращению репатриации задержанных в КНДР. Подробности дела не разглашаются в целях обеспечения безопасности задержанных лиц.