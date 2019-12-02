В деле вокруг сбора данных о приближённых бывшего мэра Ульсана неожиданные изменения

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Обнаружен мёртвым бывший сотрудник инспекционной группы при экс-секретаре отдела по гражданским вопросам администрации президента Пэк Вон У. Тело было найдено 1 декабря за три часа до начала вызова в прокуратуру на допрос. Имя умершего не называется. Известно лишь, что он работал в прокуратуре восточного административного округа Сеула. Он считался одной из ключевых фигур в скандале вокруг подозрений о том, что вышеуказанный секретариат в конце 2017 года проводил работу по сбору и передаче полиции данных о коррупции среди лиц, приближённых к бывшему мэру Ульсана Ким Ги Хёну. По данным полиции, признаков насильственной смерти нет. Сегодня состоялось вскрытие тела для выяснения точных причин смерти. Между тем, следователь оставил предсмертную запись объёмом в 9 страниц. Примечательно то, что среди прочего она касается нынешнего генерального прокурора РК Юн Сок Ёля, к которому он обращается с просьбой позаботиться о его близких. Ранее этот следователь уже допрашивался в прокуратуре Ульсана. Но дело было передано в Центральную окружную прокуратуру Сеула, где планировалось допросить его по поводу причастности к делу экс-секретаря отдела по гражданским вопросам администрации президента Пэк Вон У. Высказывается предположение о том, что следователь испытывал сильное давление в связи с расследованием прокуратуры. В прокуратуре, между тем, указывают на то, что скончавшийся чувствовал давление со стороны администрации президента.