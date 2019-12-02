Reckitt Benckiser принесла извинения пострадавшим от использования бактерицидного средства

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Новый генеральный директор компании Reckitt Benckiser Лаксман Нарасиман принёс извинения гражданам РК, пострадавшим от использования бактерицидного средства для увлажнителей воздуха и их родственникам. Он также заявил о том, что компания приложит все усилия для решения сложившейся проблемы. Об этом Нарасиман заявил во время встречи с делегацией южнокорейского комитета, занимающегося расследованием данного инцидента. Кроме того официальные извинения опубликованы на сайте компании. Южнокорейская делегация из 5 человек с 24 ноября находится в командировке в Индии и Англии с целью проведения допроса сотрудников компании Reckitt Benckiser. В ходе поездки были получены показания о том, вмешивался ли главный офис компании в урегулирование дела, связанного с инцидентом с бактерицидным средством для увлажнителей воздуха в Корее. Также были обсуждены вопросы оказания помощи пострадавшим. До прибытия в Англию южнокорейская делегация пыталась встретиться Гуравом Джейн, бывшим директором филиала Reckitt Benckiser в РК, однако им не удалось этого сделать. Напомним, сразу после инцидента Гурав Джейн покинул РК и отказался приехать в страну для участия в следственных действиях. В настоящее время он объявлен в международный розыск, однако индийские власти отказали в его экстрадиции.