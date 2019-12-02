Чон Гён Ду: РК и США удастся договориться по разделению совместных военных расходов

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Министр обороны РК Чон Гён Ду подчеркнул важность южнокорейско-американского союза, выразив уверенность в том, что на переговорах по разделению совместных военных расходов Сеула и Вашингтона удастся достичь хороших результатов. Об этом говорится в его статье, опубликованной 2 декабря изданием Defense News. В ней министр отмечает, что союз Сеула и Вашингтона является одним из самых успешных в мире. По его словам, теперь РК, имея сильную экономику и армию, может вносить свой вклад в поддержание интересов союзников. Он отметил, что, несмотря на звучащие в последнее время опасения по поводу двустороннего союза, он крепок как никогда. И в вопросе разделения военных расходов, подчеркнул министр, сторонам удастся достичь справедливой и оптимальной договорённости на основе доверия.