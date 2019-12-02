КНДР выступает против многих инициатив ООН, касающихся интересов США

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В прошлом году в рамках Генассамблеи ООН КНДР вошла в пятёрку стран, которые наиболее часто выступали против инициатив США. Об этом 3 декабря сообщила американская радиостанция Голос Америки, ссылаясь на доклад госдепартамента США за 2018 год, представленный в Конгресс. В нём указывается, что из 20 важных проектов ООН, которые напрямую касались интересов США, северокорейская сторона голосовала против 16. Ещё по двум темам Север выражал частичное согласие и по двум воздерживался. При этом речь идёт об инициативах, не касающихся Пхеньяна. Таким образом, разные позиции США и КНДР прослеживаются по 94% всех проектов и инициатив. Между тем, обошли СК по этому показателю другие четыре страны. Это Китай, Иран, Никарагуа и Туркменистан.