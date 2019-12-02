СК сохраняет позицию по сносу южнокорейских объектов в горах Кымгансан

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СК сохраняет молчание по ситуации вокруг южнокорейских объектов в Кымгансанском туристическом комплексе. Последний раз позиция Севера была выражена 11 ноября. Тогда Пхеньян направил послание, в котором говорилось, что Пхеньян пойдёт на снос вышеуказанных объектов в одностороннем порядке, если «Сеул будет настаивать на абсурдных требованиях». Между тем, 2 декабря министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль, выступая на дебатах в “Клубе журналистов Кванхун”, подчеркнул важность решения проблемы устаревших инфраструктурных объектов или оборудования в туристическом комплексе в горах Кымгансан. Указывается на то, эта позиция была передана Северу. Он не использовал напрямую выражения “снос”, но, по сути, это может указывать на готовность частично принять требование Севера. Министр также сделал намёк на то, что северокорейской стороне было предложено провести переговоры по этой теме, а также по расширению сотрудничества. Но Пхеньян сохраняет позицию о сносе всех объектов в горах Кымгансан, не желая идти на диалог.