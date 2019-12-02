В этом году правительство РК полностью погасил задолженности по казначейским векселям

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Правительство РК полностью погасило задолженности по выпущенным в этом году казначейским векселям на общую сумму в 48,7 трлн вон или 41 млрд долларов. Об этом 2 декабря сообщили в министерстве планирования и финансов. Последние выплаты на сумму 1,5 трлн вон были сделаны 28 ноября. Такие ценные бумаги власти выпускают в случае нехватки наличных средств. Они представляют собой краткосрочные долговые обязательства со сроком погашения менее одного года. По состоянию на конец первого полугодия размер долга по векселям составлял около 14 млрд долларов. Но в июле и ноябре этот долг был полностью погашен за счёт налоговых поступлений.