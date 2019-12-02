В Вашингтоне состоится четвёртый раунд переговоров РК и США по распределению совместных расходов на оборону

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Совместные расходы на содержание американских войск на Корейском полуострове должны быть распределены рационально, - с таким заявлением выступил глава южнокорейской делегации на соответствующих переговорах, бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо. В настоящее время он находится с рабочим визитом в США для участия в четвёртом раунде переговоров по данному вопросу, начало которого запланировано на 4 декабря. Сегодня по прибытию в международный аэропорт Даллас Чон Ын Бо сообщил журналистам о подготовке корректного предложения для американской стороны. Подробности не сообщаются, известно лишь о том, что переговоры будут проходить в рамках действующих договорённостей, согласно которым Сеул берёт на себя расходы на строительство военных объектов, военное обеспечение и оплату заработной платы южнокорейских сотрудников. Чон Ын Бо в своём выступлении несколько раз подчёркивал важность союзнических отношений с США. По его словам, финансовый вопрос играет важную роль в урегулировании позиций, однако союз с Вашингтоном имеет более высокое значение. Вместе с тем, он отмечал необходимость справедливого и рационального распределения военных расходов.