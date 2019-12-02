Мун Чжэ Ин обсудил проблему микропыли на заседании кабинета министров

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Президент РК Мун Чжэ Ин во вторник провёл заседание кабинета министров, в ходе которого обсудил меры по сокращению уровня микропыли в воздухе. Обсуждение данной проблемы на уровне министров впервые прошло с участием глав руководства Сеула, Инчхона и провинции Кёнгидо. Мун Чжэ Ин сообщил о начале работы сезонной системы контроля микропыли, в соответствии с которой вводится временное ограничение на передвижение старых дизельных автомобилей в столичном регионе. Президент также упомянул о системе поочерёдного, в зависимости от даты, пользования автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. Помимо этого он указал на меры ограничения работы угольных электростанций и ужесточения контроля за выбросами микропыли производственными объектами. По его просьбе будет активизировано сотрудничество с местными самоуправлениями и внесены изменения в специальный закон о борьбе с микропылью.