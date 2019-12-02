США активизировали разведывательную деятельность над Корейским полуостровом

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Американские самолёты активизировали разведывательную деятельность над Корейским полуостровом. Существует мнение о том, что Вашингтон таким образом пытается отследить состояние ракетного потенциала КНДР в преддверии окончания возможного срока переговоров, обозначенного Пхеньяном. Портал Aircraft Spots сегодня сообщил о разведывательном полёте самолёта ВВС США Boeing E-8С над Корейским полуостровом. Вчера другой стратегический разведывательный самолёт США Boeing RC-135 совершил полёт над Сеулом и столичным регионом. 30 ноября разведывательные самолёты U-2S и EP-3E также совершили облёт территорий столичного региона, провинций Канвондо и Чхунчхондо. Особое внимание привлекает использование самолёта E-8C, потому как его основное назначение заключается в наблюдении за наземными целями. Он оборудован специальной интегрированной радиолокационной системой наблюдения и целевой атаки. Судно способно проводить точный анализ передвижения сухопутных войск, ракетных установок и других наземных целей на высоте 9-12 км.