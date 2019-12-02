В Китае возможно проведение двустороннего саммита РК и Японии

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В настоящий момент представители РК, Японии и Китая обсуждают возможность проведения двусторонних встреч в рамках трёхстороннего саммита, который состоится в конце декабря в китайском городе Чэнду. По данным агентства Киодо цусин, об этом 3 декабря сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе встречи с представителями правительства и правящих сил. Он заявил, что 15-17 декабря посетит Индию, а с 23 по 25 декабря Китай. Если саммит РК и Японии состоится, то это будет первая встреча глав двух стран с сентября прошлого года. Кроме того, в этом случае, отмечает агентство, внимание будет обращено на то удастся ли Мун Чжэ Ину и Синдзо Абэ договориться об улучшении двусторонних отношений. Ранее, 23 ноября в Нагое сразу после переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги министр иностранных дел РК Кан Гён Хва сообщила о решении обсудить с японской стороной возможность проведения двусторонней встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ.