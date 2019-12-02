Токио скрывает факты принудительной трудовой мобилизации корейцев на остров Хасима

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Токио в понедельник направил второй доклад в ЮНЕСКО по 23-м промышленным объектам, использовавшимся в недавнем прошлом, которые были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2015 года. Среди них и остров Хасима, на котором в период японского протектората над Кореей в принудительном порядке массово применялся труд корейцев. После внесения острова в список в ЮНЕСКО рекомендовали Токио принять меры для раскрытия данных по этому вопросу и почтения памяти жертв трудовой мобилизации. Однако до сих пор Япония не выполнила данных предписаний. В текущем докладе не используется термин “трудовая мобилизация” и подчёркивается непринудительный характер трудовой деятельности корейцев. В докладе также говорится о принятии решения по строительству аналитического центра почтения жертв трудовой мобилизации в Токио, вдали от мест трудовой эксплуатации южнокорейцев. Ранее, в 2017 году, Япония отправила в ЮНЕСКО первый доклад, который также не раскрыл проблему. Между тем, Сеул выразил сожаление по данному поводу и призвал Токио к соблюдению предписаний ЮНЕСКО и выполнению обещаний, касающихся почтения памяти жертв трудовой мобилизации.