Южнокорейцы потратили 92 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах

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В этом году южнокорейцы совершили покупки в интернет-магазинах на сумму более 92 млрд долларов. Такая статистика приводится в докладе Национального статистического управления о тенденциях онлайн-шопинга в период с января по октябрь текущего года. В документе сказано, что в октябре общий показатель вырос на 17,3% в годовом исчислении. В особенности увеличилась доля платежей через мобильные устройства. Она составляет треть от общего количества онлайн-покупок. По категориям наиболее востребованных товаров на первом месте оказались продукты питания. Их продажи выросли на 80% в годовом исчислении. Далее следуют напитки, косметика и бытовая электротехника. Считается, что нынешним тенденциям способствовало увеличение количества домохозяйств из одного человека, а также введение упрощённой системы платежей.