МИД КНДР: Решение ядерной проблемы Корейского полуострова зависит от США

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США не спешат принимать адекватные меры в ответ на шаги КНДР по решению ядерной проблемы Корейского полуострова и лишь настаивают на необходимости ведения устойчивого и действенного диалога. Такую позицию 3 декабря в интервью ЦТАК озвучил глава отдела министерства иностранных дел КНДР по вопросам США Ли Тхэ Сон. По его словам, так называемый “устойчивый и действенный диалог”, на котором настаивает Вашингтон, является всего лишь глупой уловкой с целью повлиять на политическую ситуацию и выборы президента в США. Ли Тхэ Сон добавил также, что Пхеньян приложил все старания и проявил огромное терпение для того, чтобы не разрушать достигнутые ранее результаты. Какой “подарок” получит Вашингтон на Рождество зависит только от него, - подытожил представитель МИД КНДР.