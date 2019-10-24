Президент США допускает возможность применения оружия против КНДР

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Хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, «которые, возможно, лучше, чем у других лидеров», не помешают США применить оружие против КНДР «в крайнем случае, если в этом возникнет необходимость». Об этом заявил президент США Дональд Трамп после состоявшейся во вторник в Лондоне встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он также призвал Пхеньян продолжить переговоры по денуклеаризации. Помимо этого, глава Белого дома вновь затронул тему распределения военных расходов с РК, отметив, что «США тратят огромные средства для защиты Южной Кореи, которая должна платить больше». С аналогичным призывом Трамп обратился и к Японии.