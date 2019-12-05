Hyundai Motor инвестирует в развитие производства 51 млрд долларов

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Компания Hyundai Motor, крупнейший южнокорейский автопроизводитель по объёму продаж, к 2025 году инвестирует в развитие производства 61 трлн вон или 51 млрд долларов. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении руководства компании, цель масштабных инвестиций – повышение конкурентоспособности существующего бизнеса и создание новых возможностей за счёт инвестиций в технологии будущего. К 2025 году в автомобильной отрасли планируется повысить коэффициент операционной прибыли с нынешних 5% до 8%.