Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Министр иностранных дел РК Ван И прибывает с визитом в Сеул

Write: 2019-12-04 11:07:00Update: 2019-12-04 11:08:10

Министр иностранных дел РК Ван И прибывает с визитом в Сеул

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел Китая Ван И прибывает в среду в Сеул по приглашению его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва. Это первый визит главы китайского внешнеполитического ведомства в РК после того, как в 2016 году двусторонние отношения обострились из-за размещения на Корейском полуострове американских систем противоракетной обороны THAAD. Главы МИД двух стран, как ожидается, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, региональные и международные проблемы, подготовку к трёхстороннему саммиту лидеров РК, Китая и Японии.   Кроме того, они могут затронуть вопросы, касающиеся возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РК. Последний визит китайского лидера в Сеул состоялся в июле 2014 года.   В четверг Ван И встретится с президентом РК Мун Чжэ Ином. 
Список

Рекомендуем