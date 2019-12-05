Министр иностранных дел РК Ван И прибывает с визитом в Сеул

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Министр иностранных дел Китая Ван И прибывает в среду в Сеул по приглашению его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва. Это первый визит главы китайского внешнеполитического ведомства в РК после того, как в 2016 году двусторонние отношения обострились из-за размещения на Корейском полуострове американских систем противоракетной обороны THAAD. Главы МИД двух стран, как ожидается, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, региональные и международные проблемы, подготовку к трёхстороннему саммиту лидеров РК, Китая и Японии. Кроме того, они могут затронуть вопросы, касающиеся возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РК. Последний визит китайского лидера в Сеул состоялся в июле 2014 года. В четверг Ван И встретится с президентом РК Мун Чжэ Ином.