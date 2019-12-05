Дональд Трамп: Торговый спор с Китаем может быть урегулирован после президентских выборов

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Достижение договорённости по торговому спору США и Китая может быть перенесено на период после президентских выборов, которые состоятся в ноябре следующего года. Об этом заявил во вторник в Лондоне президент США Дональд Трамп. По данным Reuters и AFP, американский президент отметил, что в этом вопросе для него нет крайних сроков. Он также сказал, что китайская сторона хочет договориться прямо сейчас. По его словам, всё зависит от хода переговоров. Дональд Трамп также подчеркнул, что результат урегулирования двусторонних споров зависит не от того, чего хотят в Пекине, а от его желания.