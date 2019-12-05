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Со 2 по 6 декабря в Москве проходит специальный показ южнокорейских фильмов по случаю 100-летия корейского кинематографа. Его организовал Культурный центр посольства РК при поддержке Союза кинематографистов России. В программе показ пяти известных южнокорейских фильмов. Это «Выход» 2019 года режиссёра Ли Сан Гына, «Олдбой» 2003 года режиссёра Пак Чхан Ука, «Сопхёнчжэ» 1993 года режиссёра Им Гвон Тхэка, «Король и шут» 2005 года режиссёра Ли Чжун Ика и «Поэзия» 2010 года режиссёра Ли Чхан Дона. Для гостей мероприятия подготовлены различные акции, в том числе, работает фотозона, им предоставлена возможность примерить корейский традиционный костюм ханбок.