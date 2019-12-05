В РК выросло производства электроэнергии за счёт атомной энергетики и возобновляемых источников энергии

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В этом году в РК отмечен рост производства электроэнергии за счёт атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Одновременно снизился показатель угольных и газовых электростанций. С начала года по третий квартал показатель атомной энергетики составил 114.023 гигаватт-часов. Это на 17,8% больше, чем за тот же период прошлого года, что объясняется запуском объектов, работа которых по различным причинам была приостановлена. В сфере возобновляемой энергетики отметка выросла на 6,3% до 28.337 гигаватт-часов. По угольным электростанциям показатель снизился на 6,5% до 169.738 гигаватт-часов, а по газовым - на 9,18% до 104.649 гигаватт-часов. Подобная ситуация объясняется влиянием политики правительства по расширению мер сокращения эксплуатации угольных электростанций на основе специального закона о снижении уровня микропыли. В итоге общий объём производства электроэнергии в РК составил 422.558 гигаватт-часов. Доля АЭС выросла на 4,4% до 27%. Доля угольных электростанций сократилась с 42,4% до 40,2%.