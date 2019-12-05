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В мире

РК и США начали четвёртый раунд переговоров о распределении военных расходов

Write: 2019-12-04 12:58:04Update: 2019-12-04 13:25:46

РК и США начали четвёртый раунд переговоров о распределении военных расходов

Photo : YONHAP News

РК и США начали во вторник  в Вашингтоне четвёртый раунд переговоров о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Как и раньше, делегации сторон на переговорах возглавляют Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт.   Американская сторона требует от Сеула увеличить в следующем году  свой взнос в пять раз почти до 5 млрд. долларов. По соглашению этого года Сеул выплачивает 870 млн долларов, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. По прибытии в Лондон для участия в саммите НАТО президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что Сеул и Вашингтон  должны «более справедливо распределять бремя» военных расходов. 
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