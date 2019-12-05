Пленум ЦК ТПК состоится в последней декаде декабря

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«Президиум политбюро ЦК ТПК решил в последней декаде декабря созвать Пятый пленум ЦК ТПК седьмого созыва для обсуждения важных вопросов в соответствии с требованием развития корейской революции и изменениями внутренней и внешней ситуации»,- сообщило в среду агентство ЦТАК. На предыдущем пленуме, который состоялся в апреле, северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал США до конца этого года выдвинуть предложения, приемлемые для Пхеньяна. Он предупредил, что Пхеньян может пойти по «новому пути», если Вашингтон этого не сделает. Во вторник замминистра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон выступил с заявлением, в котором призвал США внести свой вклад в спасение переговоров по денуклеаризации, отметив, что только от США зависит, какой «рождественский подарок» они хотят получить.