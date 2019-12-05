Пищевая промышленность может стать новым двигателем роста южнокорейской экономики

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Правительство РК будет стремиться к тому, чтобы пищевая промышленность стала новым двигателем роста национальной экономики. В соответствии с обнародованным в среду планом, это произойдёт к 2030 году за счёт смягчения соответствующего законодательства. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, основное внимание будет уделено производству функциональных, готовых к употреблению, экологически чистых и ориентированных на экспорт продуктов. По состоянию на конец прошлого года, капитализация пищевой промышленности РК составляла порядка 10 млрд долларов. В соответствии с планом, к 2030 году она удвоится, и за этот период будет создано не менее 60 тысяч рабочих мест.