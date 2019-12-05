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Наука

Южнокорейским исследователям удалось естественным образом размножить клонированную собаку сапсари

Write: 2019-12-04 14:14:18Update: 2019-12-04 18:06:46

Photo : YONHAP News

Южнокорейским исследователям удалось естественным образом размножить клонированную собаку породы сапсари, находящуюся под угрозой исчезновения. В результате удалось получить очень редкий вид  короткошёрстного сапсари с коричневыми пятнами. Такой вид встречается примерно в одном случае из 250 собак, которые, как правило, длинношёрстные. В настоящее время в РК  насчитывается не более  десяти короткошёрстных сапсари. В 2017 году группа учёных из университета Чуннам клонировала кобеля с клетками короткошёрстного сапсари. Благодаря искусственному оплодотворению между клонированной собакой и обычной сапсари в декабре прошлого года родились семь щенков.
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