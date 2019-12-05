Южнокорейским исследователям удалось естественным образом размножить клонированную собаку сапсари

Photo : YONHAP News

Южнокорейским исследователям удалось естественным образом размножить клонированную собаку породы сапсари, находящуюся под угрозой исчезновения. В результате удалось получить очень редкий вид короткошёрстного сапсари с коричневыми пятнами. Такой вид встречается примерно в одном случае из 250 собак, которые, как правило, длинношёрстные. В настоящее время в РК насчитывается не более десяти короткошёрстных сапсари. В 2017 году группа учёных из университета Чуннам клонировала кобеля с клетками короткошёрстного сапсари. Благодаря искусственному оплодотворению между клонированной собакой и обычной сапсари в декабре прошлого года родились семь щенков.