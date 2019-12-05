Страны ЕС осудили северокорейские ракетные пуски

Photo : YONHAP News

4 декабря по итогам закрытых консультаций в СБ ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Польша и Великобритания приняли совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность продолжением Пхеньяном испытаний баллистических ракет, включая ракетные пуски от 28 ноября, а также с угрозами, поступающими из КНДР. Участники консультаций подчеркнули, что северокорейские провокации подрывают региональную, а также мировую стабильность и безопасность, нарушая резолюции СБ ООН. Они призвали КНДР продолжить переговоры с США о денуклеаризации, предприняв шаги к отказу от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Они также выразили убеждённость в том, что СБ ООН должен сохранять санкции в отношении КНДР, призвав мировое сообщество обеспечить их исполнение.