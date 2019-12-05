Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 0,8%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составил 48,4%, увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в четверг агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого со 2 по 4 декабря среди полутора тысяч жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 47,7% респондентов, что на 0,6% меньше, чем неделю назад. Повышение положительной оценки в ситуации подозрений о причастности администрации президента к сбору данных о гражданских лицах объясняется влиянием усугубления противостояния правящих сил с оппозицией по вопросу проведения ряда законопроектов по ускоренной процедуре рассмотрения. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,9%, оппозиционной партии Свободная Корея – 31,2%, партии Справедливости – 7%, партии Справедливого будущего - 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.