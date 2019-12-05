РК и США не смогли договориться о распределении оборонных расходов

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3-4 декабря в Вашингтоне проходил четвёртый раунд переговоров между РК и США по соглашению о распределении совместных оборонных расходов, включающих содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова. Как и раньше, делегации возглавляли Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт. Как сообщили в МИД РК, южнокорейская сторона подчеркнула необходимость достижения приемлемой для обеих стран справедливой и разумной договорённости в направлении укрепления двусторонней обороноспособности. Стороны решили продолжать контакты. Следующий раунд переговоров состоится в декабре в Сеуле. Судя по всему, стороны по-прежнему не смогли преодолеть разногласия.