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Политика

РК и США не смогли договориться о распределении оборонных расходов

Write: 2019-12-05 14:36:57Update: 2019-12-05 15:24:39

РК и США не смогли договориться о распределении оборонных расходов

Photo : YONHAP News

3-4 декабря в Вашингтоне проходил четвёртый раунд переговоров между РК и США по соглашению о распределении совместных оборонных расходов, включающих содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова.  Как и раньше, делегации возглавляли Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт. Как сообщили  в МИД РК, южнокорейская сторона подчеркнула необходимость достижения приемлемой для обеих стран справедливой и разумной договорённости в направлении укрепления двусторонней обороноспособности. Стороны решили продолжать контакты. Следующий раунд переговоров состоится в декабре в Сеуле. Судя по всему, стороны по-прежнему не смогли преодолеть разногласия. 
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