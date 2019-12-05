Мун Чжэ Ин: РК стремится выйти в авангард четвёртой промышленной революции

Photo : YONHAP News

РК стремится выйти в авангард четвёртой промышленной революции. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на церемонии по случаю Дня внешней торговли, который отмечался в 56-й раз. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения новых двигателей экспорта при сохранении конкурентоспособности важнейших отраслей. Он также выразил благодарность экспортёрам, внёсшим вклад в поддержание отечественной экономики в сложной для мирового рынка ситуации. Президент отметил, что в нынешних условиях крупнейшие страны-экспортёры испытывают сокращение экспорта, но общий объём внешней торговли РК третий год подряд превышает 1 трлн долларов. Это, по его словам, подтверждает крепость отечественной экономики. Мун Чжэ Ин отметил активное расширение рынков, указав, что в этом году экспорт в страны постсоветского пространства, в том числе в Россию, вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом.