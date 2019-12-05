Президент РК предложил кандидатуру парламентария Чху Ми Э на пост министра юстиции

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Президент РК Мун Чжэ Ин предложил в четверг кандидатуру Чху Ми Э, депутата Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро, на должность министра юстиции. Она остаётся вакантной с 14 октября после ухода в отставку занимавшего её чуть больше месяца Чо Гука. Как сообщили в администрации президента, Чху Ми Э – подходящий кандидат на пост министра, которая, благодаря опыту работы в судебных органах, способна завершить реформирование судебной системы и органов прокуратуры. Если депутаты Национального собрания утвердят Чху Ми Э в должности министра, то в правительстве будут шесть женщин – треть его состава. В 1982 году после окончания сеульского университета Ханян она сдала государственный экзамен на должность судьи, после чего работала в судах ряда городов страны, а с 1996 года является депутатом Национального собрания.