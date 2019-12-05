Фильм «Паразиты» удостоен премии Национального совета кинокритиков США

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Фильм режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» удостоен премии Национального совета кинокритиков США за лучший фильм на иностранном языке. Лауреаты премий 2019 года были объявлены 3 декабря. Гран-при получила драма «Ирландец» Мартина Скорсезе. Лучшим режиссёром года признан Квентин Тарантино за фильм «Однажды... в Голливуде». Лучшими исполнителями главных ролей признаны Адам Сэндлер за фильм «Неогранённые драгоценности» и Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». В номинации Лучший анимационный фильм победа досталась картине «Как приручить дракона 3». Награды будут вручены на торжественной церемонии, которая состоится в Нью-Йорке 8 января 2020 года. Национальный совет кинокритиков США является одним из самых влиятельных объединений в киноиндустрии. Ранее фильм «Паразиты» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского фестиваля и ряда наград Ассоциации кинокритиков Атланты.