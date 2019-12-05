В поисках новых двигателей экономического роста РК активизирует сотрудничество с Россией и Китаем

В поисках новых двигателей экономического роста РК необходимо активизировать сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом заявил председатель комитета по «северной политике» при президенте РК Квон Гу Хун, выступая в четверг на форуме в Сеуле. Сотрудничество со странами, расположенными к северу от Корейского полуострова, станет хорошей возможностью для достижения мира и процветания в регионе. Межгосударственное сотрудничество поможет создать основу для построения мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, укрепив тем самым потенциал экономического роста, - подчеркнул Квон Гу Хун. Он отметил также, что многостороннее сотрудничество в рамках «северной политики» поможет не только создать новые двигатели роста, но и заложить фундамент объединения Корейского полуострова. В форуме принимают участие парламентарии, представители правительств, дипломаты и учёные из РК, России, США, Китая, Японии, Казахстана и других стран Центральной Азии.