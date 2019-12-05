ООН требуются 107 млн долларов на гуманитарную помощь КНДР в 2020 году

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ООН потребуются около 107 млн долларов для реализации проектов гуманитарной помощи КНДР в 2020 году. Эти деньги будут потрачены в основном на обеспечение нуждающихся северокорейских жителей продовольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости, сообщает в среду Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Данная сумма примерно на 10% ниже, чем планируется собрать для таких проектов в этом году. По мнению экспертов ООН, в следующем году КНДР по-прежнему будет испытывать нехватку продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки удобрений на фоне жёстких международных санкций.