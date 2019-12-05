МИД КНДР: Если заявление Трампа было запланированным и преднамеренным, то это очень опасная провокация

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Если заявление Трампа было запланированным и преднамеренным, то это очень опасная провокация. Об этом говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном в четверг агентством ЦТАК. В нём официальный Пхеньян прокомментировал прозвучавшее накануне заявление президента США Дональда Трампа о возможности применения оружия против КНДР. Дипломат отметила, что в Пхеньяне «крайне недовольны» высказываниями, «разжигающими атмосферу конфронтации». «Если подобные высказывания появятся снова, и подтвердится, что они являются преднамеренными, мы начнём жёстко выступать против США, чтобы противостоять этому», - говорится в заявлении. Оно прозвучало на следующий день после того, как начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян предпримет «незамедлительные ответные действия на любом уровне», если США применят силу против КНДР. В заявлении Чхве Сон Хи подчёркивается сохранение дружеских отношений между лидерами двух стран, поскольку «председатель КНДР пока ещё не сказал ни слова в адрес Дональда Трампа».