РК и США не договорились о распределении расходов на совместную оборону

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Четвёртый раунд переговоров между РК и США по соглашению о распределении совместных оборонных расходов, проходивший 3-4 декабря в Вашингтоне, завершился безрезультатно. Как сообщил на встрече с журналистами глава южнокорейской делегации на переговорах Чон Ын Бо, «США по-прежнему придерживаются своей позиции». Он отметил необходимость продолжать работу по сокращению разницы в позициях, заявив, что в настоящий момент стороны пытаются повысить степень взаимопонимания. Одновременно Чон Ын Бо выразил надежду на то, что договорённости удастся достичь до конца текущего года. США требуют от Сеула повысить размер взноса на содержание американского контингента на Корейском полуострове почти в пять раз, до 4 млрд 700 млн долларов. По соглашению этого года Сеул выплачивает 870 млн долларов, что на 8,2% больше, чем в прошлом году.