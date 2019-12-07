Уолтер Шарп высказался против подхода Дональда Трампа к распределению совместных оборонных расходов

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Бывший командующий американским контингентом в РК Уолтер Шарп подверг критике позицию президента США Дональда Трампа о распределении совместных с союзниками оборонных расходов. На семинаре в Вашингтоне, организованном Корейско-американским институтом экономических исследований, он заявил, что «недопустимо отказываться от союзников из-за нескольких долларов». По его словам, доля РК в соответствующих расходах по отношению к ВВП самая высокая среди союзников США. «Если оценивать союзнические отношения в рамках выгоды и убытков, то следует учитывать участие РК в войнах в Ираке и Афганистане, а также в деятельности миротворческих сил ООН», - отметил Уолтер Шарп. Он указал, что РК направила в Ирак второй по величине контингент. Таким образом, Уолтер Шарп открыто заявил о том, что подход Дональда Трампа может навредить отношениям с союзниками.