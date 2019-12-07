В этом году сумма ВНД на душу населения РК в долларах снизится

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В этом году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, по прогнозам, снизится. На этот раз рост показателя оказался самым низким после валютного кризиса. Среди причин снижения суммы в долларах отмечается ослабление воны. За первые три квартала года ВНД на душу населения вырос на 1,56% в годовом исчислении. При сохранении таких темпов в четвёртом квартале итоговый показатель ВНД составит примерно 32 тыс. долларов. Это на 1.400 долларов меньше, чем в прошлом году. Снижение будет зафиксировано впервые с 2015 года. Впервые РК вступила в так называемый клуб ''3050'' в 2017 году. Речь идёт о категории стран, в которых население превышает 50 млн человек, а ВНД на душу населения более 30 тыс. долларов.