Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 48%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 48%, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 3 по 5 декабря среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 45% респондентов. Положительная оценка превысила отрицательную впервые с третьей недели августа, когда начал разгораться скандал вокруг назначения Чо Гука на пост министра юстиции. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40%, оппозиционной партии Свободная Корея – 21%, партии Справедливого будущего – 6%, партии Справедливости - 10%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.