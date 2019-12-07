Корейский институт развития вновь оценил ситуацию в экономике как спад

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Корейский институт развития (KDI) девятый месяц подряд оценивает экономическую ситуацию в стране как спад. Как отмечается в представленном 6 декабря докладе, продолжается спад в реальной экономике, в частности, сокращаются экспорт и инвестиционная активность. С ноября прошлого по март этого года институт оценивал состояние экономики как замедление роста, но с апреля применяется термин ''спад''. Эксперты сообщают, что на фоне снижения экспорта наблюдается сокращение объёмов производства в обрабатывающей промышленности, сокращение загрузки производственных мощностей и низкий рост производства. В октябре показатели сферы электроники снизились на 0,5% в годовом исчислении, но производство полупроводников незначительно выросло. В автомобилестроениия отмечено сокращение на 6,6%, в производстве запчастей для электронной техники на 14,4%. Уровень загрузки производственных мощностей составил 73.2%.