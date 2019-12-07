РК выделит средства ВОЗ на оказание помощи детям и роженицам КНДР

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Правительство РК приняло решение выделить Всемирной организации здравоохранения 5 млн долларов на обучение персонала отделений акушерства и педиатрии в северокорейских больницах, а также не закупку операционных инструментов. Такое решение было принято Советом по поддержке межкорейских обменов. Данный проект нацелен прежде всего на повышение уровня профессионализма медицинского персонала. Для этого предполагается организовать специальные годичные курсы. В правительстве подтвердили намерение оказывать гуманитарную помощь северокорейским детям и роженицам независимо от состояния межкорейских отношений.