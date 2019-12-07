В РК вновь наступило резкое похолодание

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6 декабря в РК отмечено сильное похолодание. В деревне Кимхва-ып уезда Чхольвон-гун провинции Канвондо температура воздуха упала до -19,1°С, что является минимальной отметкой за эту зиму. В метеорологической службе столичного региона сообщили, что утром 6 декабря в уезде Ёнчхон-гун и городе Пхочхоне провинции Кёнгидо столбик термометра опустился ниже -16°С, в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо - до -17,1°С. В Сеуле утром температура воздуха держалась около -10°С. В большинстве регионов страны наблюдался ветер, который усиливал ощущение холода. Во многих районах объявлено предупреждение о резком похолодании.