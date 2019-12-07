На следующей неделе может быть инициирован законопроект Мун Хи Сана по выплате компенсаций жертвам трудовой мобилизации

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На следующую неделю запланирована инициация законопроекта по разрешению спора вокруг компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев, проводившейся Токио в период японского протектората над Кореей. Данный проект ранее был предложен спикером Национального собрания РК Мун Хи Саном. Он, в частности, озвучил идею создания фонда помощи жертвам трудовой мобилизации, который должен формироваться за счёт средств компаний и частных лиц двух стран. Средства расформированного «Фонда примирения и исцеления», который был призван помогать женщинам - жертвам сексуального рабства, решено не привлекать. Таким образом, Мун Хи Сан намерен создать условия для выхода из кризиса отношений двух стран. Однако ещё предстоит заручиться поддержкой самих жертв трудовой мобилизации, которые выступали против инициативы спикера, считая, что она смягчает ответственность японского правительства. Кроме того, указывается, что жертвы узнали о законопроекте последними.